Kim Kardashian, vacanza in Italia: sole e relax in piscina dopo la sfilata, ecco dove

Dopo le "fatiche" della passerella, il relax al sole in piscina. Kim Kardashian sa come godersi la vita, e ha scelto le bellezze della Puglia, dopo aver assistito come ospite alla sfilata delle creazioni di Dolce&Gabbana. L'imprenditrice e modella americana, ama in modo particolare l'Italia e tantissimo la terra pugliese, dove nel 2013 si sposò con il musicista Kanye West.

E in questi giorni è di nuovo ospite del nostro paese, come postato da lei stessa su Instagram in cui mostra le sue gambe al sole, davanti ad una splendida piscina ed una didascalia sulla foto che recita: «A little sun before the fun» corredata dalla bandiera tricolore ed un sole. Ovvero "un po' di sole prima del divertimento".

Oltre a Kim, anche un'altra Kardashian, Kourtney ama l'Italia, visto che si è sposata con il musicista Travis Barker a Portofino.