Kim Kardashian, che lite con la sorella Kourtney per Andrea Bocelli: «Non è tuo»

Kim Kardashian è molto legata ad Andrea Bocelli perché il cantante lirico si esibì al suo matrimonio con il rapper Kanye West, nozze celebrate nel 2014 a Forte di Belvedere, a Firenze. Andrea, come dichiarato dall'imprenditrice americana, «è il mio cantante preferito di sempre, ho un affetto e un rispetto incredibile nei suoi confronti». Nonostante il suo matrimonio sia naufragato dopo solo 6 anni, la passione per il cantante lirico non è passata, anzi.

Nelle ultime puntate di The Kardashian, lo show che "insegue" la famiglia Kardashian tra impegni lavorativi e questioni familiari, Kim ha affrontato una lunga discussione con la sorella Kourtney Kardashian e al centro della discussione c'è proprio il cantante lirico, Andrea Bocelli. Il motivo? Entrambe le sorelle lo vogliono, e la contesa ha portato la tensione alle stelle.

Andiamo a vedere cosa è successo nei dettagli.

Nonostante il rapporto tra Kim Kardashian e Kourtney Kardashian non sia mai stato idilliaco, negli ultimi giorni la situazione è peggiorata e la tensione tra le due è alle stelle. Il motivo sarebbe da ricercare nel matrimonio della sorella maggiore (Kourtney) in Italia lo scorso anno con il batterista dei Blink-182, Travis Barker.

Durante la grande festa a Portofino, lo scenario è stato la cornice per Dolce&Gabbana e la loro "Dolce Vita", tema delle nozze, Andrea Bocelli è stato l'ospite a sorpresa che ha incantato gli invitati con una sua magnifica esibizione.

Kim Kardashian ha trovato molto irrispettoso da parte della sorella Kourtney Kardashian la scelta di invitare Andrea Bocelli a cantare: «Lui è il mio cantante preferito di sempre, e lei lo sa».

Ma inizialmente non ha detto nulla e ha proseguito la festa. Tornata in America, Kim ha dato inizio alla sua collaborazione con Dolce&Gabbana, a insaputa della sorella maggiore e il tema della collezione di moda era proprio: "La dolce vita", tema del matrimonio di Kourtney. Sarà stata una coincidenza o una frecciatina ben mirata?

La lite era già stata preannunciata e, nel momento del confronto, le due sorelle se ne sono dette di tutti i colori.

L'accusa peggiore? Quella di non avere personalità e di copiare dall'altra. «Andrea Bocelli è stato il cantante a sorpresa del mio matrimonio, è l'artista che io stimo di più al mondo e tu lo sai. Ma non hai personalità e devi copiare tutto quello che faccio», ha detto Kim Kardashian alla sorella che invece ha voluto ribadire: «Andrea è meraviglioso, perché non posso averlo anche io al mio matrimonio? Non è solo tuo».

Il povero Andrea Bocelli si è ritrovato tirato in ballo in una discussione dai toni molto accesi, dove, tuttavia, viene messa in luce la sua arte e il suo talento, tanto da contenderselo anche oltreoceano.

Le sorelle Kardashian, poi, hanno fatto pace, in tempo per l'annuncio della gravidanza di Kourtney.