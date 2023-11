Andrea Bocelli, laurea honoris causa ad all'Università Federico II di Napoli

Non è la prima laurea honoris causa «ma sarà l'ultima perchè è una tensione parlare qui, di fronte a questa prestigiosissima Università e di fronte a tutto il corpo docente e al magnifico rettore. Io sono un povero cantante di provincia e non sono abituato a queste cose». Lo ha detto Andrea Bocelli ai giornalisti prima di ricevere la Laurea magistrale honoris causa in Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali all'Università degli Studi di Napoli Federico II.

«Intendo questa laurea fondamentalmente come una testimonianza di affetto e un attestato di stima per l'impegno che ho messo da sempre per portare in ogni angolo del mondo la nostra cultura, specialmente quella musicale» ha aggiunto Bocelli.

«Una laurea honoris causa di cui comprendo perfettamente l'onore, ma non la causa», ha aggiunto sorridendo. La cerimonia di conferimento è presieduta dal rettore dell'Università Federico II di Napoli Matteo Lorito.