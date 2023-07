Mamma single vive con 6 bambini in una piccola casa popolare dove regna il disordine: «È un incubo». Il video su Tik Tok.

Nicole Wong, un'estetista e madre single di 31 anni residente a Leeds, nel Regno Unito, abita in una casa popolare minuscola, perennemente in disordine. Il motivo? Insieme a lei, nella stessa casa, vivono i suoi sei figli piccoli: Nyala (12 anni) Nevaeh (11 anni) Neesha (8 anni) Nathaniel (7 anni), Neiko (4 anni) e Nikita (2 anni). ci sono soltanto due camere da letto: una per la mamma, l'altra per i bambini.

La seconda stanza - dove dormono i sei minori - non è spaziosa: ci sono due letti a castello attaccati alle pareti, un mobile grande in fondo, una cassapanca e uno spazio in mezzo per muoversi. Lo si può notare guardando uno dei tanti video che Wong posta su Tik Tok, sul canale "The Windsom Family", dove racconta la sua vita familiare.

Quattro bimbi su sei sono costretti a condividere i letti singoli. Inutile dire che in quella cameretta regna il caos: ci sono vestiti e giocattoli sparsi ovunque, sui materassi come sul pavimento.

«È un incubo», dice chiaramente la madre in uno dei suoi video, commentando il disordine, mentre si fa largo tra i cumuli. «Non ho intenzione di riordinare questa stanza tutto il tempo».

Probabilmente perché, se lo facesse, non avrebbe tempo di fare altro durante le sue giornate.

Il problema della mancanza di spazio non riguarda solo la stanzetta da letto dei minori. In cucina manca un tavolo da pranzo: non c'è spazio nemmeno per quello. Dove mangiano? A volte sul pavimento, altre sul divano.

Gli attacchi sui social

Su Tik Tok Nicole Wong colleziona tante views, ma anche dure critiche. Gli utenti la accusano di trascurare i figli e spesso, sotto i suoi video, scrivono frasi offensive: «Le persone mi dicono che dovrei imparare a tenere le gambe chiuse perché secondo loro non è giusto che debbano condividere tutti la stessa stanza - racconta al Daily Mail la 31enne - Molti dicono perfino di avermi segnalato ai servizi sociali, credono che io stia trascurando i miei figli».

Si difende: «Sono cinque anni che cerco di ottenere una casa popolare più grande per la mia famiglia, ma non ho fatto molti progressi. Il comune non vuole aiutarci - spiega - Sono in lista da cinque anni e quando salta fuori una casa vengo sempre dopo altri». E continua: «Penso che il comune non ci consideri come una priorità, perché tutti i miei figli sono sani. Non abbiamo ricevuto alcun aiuto».

Altri utenti la accusano di essere egoista, altri la additano come una poco di buono. Ma lei ribatte colpo su colpo: «Tutti si sentono in grado di giudicare - dice - ma tutti i miei figli hanno lo stesso padre».