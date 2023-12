Mariah Carey e Bryan Tanaka si sono lasciati: la rottura dopo 7 anni di relazione

La relazione tra Mariah Carey e Brian Tanaka dopo 7 anni risulterebbe finita e a confermarlo è il portale americano Page Six. Dopo le voci degli ultimi giorni e l'insorgere di dubbi sulla rottura, ad allarmare i fan sono stati i recenti scatti che hanno immortalato la regina del natale ad Aspen da sola, poi la conferma ufficiale.

La rottura, ecco il motivo

Una fonte vicina alla coppia ha dichiarato ufficialmente che i due si sarebbro lasciati a causa della differenza di età. Mariah ha 54 anni e lui 40, e pare che Tanaka avesse espresso alla fidanzata il desiderio di mettere su famiglia.

La cantante però, che ha già due gemellini da una precedente relazione, non sembrerebbe essere stata interessata alla cosa. «Vuole avere una famiglia.Non è questo il punto in cui si trova», ha raccontato la fonte. I due avevano iniziato a frequentarsi nel 2016 dopo un lungo periodo di collaborazione in campo lavorativo.