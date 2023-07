Michelle Hunziker, il video (tutto da ridere) sul gommone in mezzo alle onde: «Ecco la cosa per cui posso dire di essere fortunata»

Michelle Hunziker non ha mai nascosto che uno dei beni più preziosi della sua vita sono i suoi amici e oggi, domenica 29 luglio, si festeggia proprio la giornata mondiale dell'amicizia. In onore di questo giorno speciale, la conduttrice svizzera ha pubblicato alcune storie sul proprio profilo Instagram in cui è insieme alle sue amiche più care. Alcune di loro come, ad esempio, Serena Autieri, hanno partecipato anche al suo show “Michelle Impossible”.

Michelle Hunziker, in questo momento, è in vacanza in Sardegna con la sua famiglia e alcuni suoi amici. Gli amici, per la conduttrice svizzera, sono sempre stati un punto fermo nella sua vita e proprio in occasione della giornata mondiale dell'amicizia, la conduttrice ha pubblicato alcuni video e foto molto divertenti. Nel primo filmato è a bordo di un gommone che, a causa dell'alta velocità e delle onde, continua a rimbalzare. Michelle non riesce a smettere di ridere e scrive: «Oggi, giornata internazionale dell'amicizia. La cosa per la quale posso davvero dire di essere fortunata. Gli amici sono un punto saldo, fisso e fanno bene all'anima», aggiungendo un cuore rosso.

Poi, Michelle ha pubblicato alcune storie con Serena Autieri, una delle sue migliori amiche ed ha scritto: «Amica mia mi manchi.

Il nostro quality time mi riempie il cuore».