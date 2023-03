Monica Bellucci e Tim Burton: «Un fantastico colpo di fulmine». I due paparazzati a Parigi

In Francia ne sono sicuri: «Fra Tim Burton e Monica Bellucci è scoppiato un colpo di fulmine». Il famoso regista e l’attrice italiana sono stati visti a braccetto per una romantica passeggiata proprio la sera di San Valentino, quella dedicata agli innamorati. «Adesso trovo che un uomo con le rughe sia più interessante e ricco di fascino, i segni del tempo sul suo viso e sul suo corpo mi piacciono», ha spiegato Monica Bellucci cercando di descrivere il suo uomo ideale oggi. «Perché quello che lo rende sexy è il suo vissuto. Attraverso le pieghe del corpo si capisce meglio l’anima di una persona». Detto fatto.

Monica Bellucci e Tim Burton, colpo di fulmine?

Monica Bellucci e Tim Burton sono la nuova coppia dell’anno secondo il settimanale francese Paris Match, che li ha fotografati insieme e ha dedicato addirittura la copertina intitolando: “Un fantastico colpo di fulmine”.

Il settimanale diretto da Osvaldo Orlandini, ricorda tutte le incredibili storie d’amore di Monica Bellucci, Dall’amore in gioventù con il fotografo di moda di origine argentina Claudio Carlos Basso al matrimonio (il 3 agosto 1999) a Montecarlo a Vincent Cassel. Sembrava essere una coppia perfetta: affascinanti, ricchi, famosi, sempre felici, con due figlie altrettanto belle, Deva, che ora ha diciannove anni e fa già la modella seguendo le orme materne, e Léonie, che in maggio ne compirà tredici. Una storia finita con il divorzio dopo dieci anni esatti dopo tanti gossip sui tradimenti e sulla doppia vita in Brasile di Vincent Cassel. Il cuore dell’attrice amata più in Francia che Italia ha battuto anche per Nicolas Lefebvre, uno scultore di diciotto anni più giovane di lei. Ma dura poco, appena un anno. Ora c’è Tim Burton.

Il colpo di fulmine

«Negli ultimi quattro mesi si sarebbero frequentati e conosciuti meglio di nascosto, prima che la loro storia d’amore fosse finalmente rivelata», scrive ancora Paris Match. Secondo la rivista francese il colpo di fulmine tra Monica e Tim sarebbe scoppiato al Lumière Film Festival, una rassegna cinematografica che si è tenuta a Lione nell’ottobre scorso, quando era stata proprio Monica Bellucci a consegnare al regista americano il premio alla carriera, facendo scattare non soltanto l’abbraccio e il bacio di rito ma anche la prima scintilla d’amore tra i due. «Finalmente Monica Bellucci ha ritrovato l’amore, scrive sempre Paris Match.

E Tim Burton? Il regista è stato sposato una sola volta, dal 1987 al 1991, con l’artista tedesca Lena Gieseke, ma la sua relazione più lunga e famosa è stata con l’attrice inglese Helena Bonham Carter, conosciuta nel 2001 sul set del suo film Il pianeta delle scimmie. In un’intervista rilasciata al settimanale francese Gala nel 2013: «Sono pazzo di Monica Bellucci. Sogno di restare bloccato per ore in ascensore con lei. È così bella».

Adesso che Monica e Tim sono stati fotografati come una coppia normale, tutti in Francia si aspettano una conferma dei due innamorati o, almeno, altre occasioni pubbliche o artistiche dove rivederli ufficialmente insieme.