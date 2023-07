Ricky Martin divorzia dal marito Jwan Yosef dopo 6 anni di matrimonio, i motivi della rottura

Ricky Martin è tornato single? A quanto pare sì. A dare conferma è lo stesso cantante sul suo profilo Instagram. Sul post si legge: «Dopo un'attenta riflessione, abbiamo deciso di porre fine al nostro matrimonio con amore, rispetto e dignità verso noi stessi e i nostri figli. Preservare e onorare ciò che abbiamo vissuto insieme in questi meravigliosi anni». Il «comunicato» porta la firma sia di Ricky Martin e Jwan Yosef.

Fine dei giochi

L'artista portoricano, 51 anni, e il pittore siriano, 38 anni, hanno messo fine alla loro relazione dopo sei anni di matrimonio. «Il nostro più grande desiderio ora è quello di continuare ad avere una sana dinamica familiare e un rapporto incentrato sulla pace e l'amicizia per continuare a crescere insieme i nostri figli, conservando il rispetto e l'amore che abbiamo l'uno per l'altro», hanno aggiunto nel post.

La coppia ha due figli, Lucia, nata nel 2018, e Renn, nato nel 2019. Da parte sua, il cantante aveva già due figli gemelli, Matteo e Valentino, nati nel 2008, che continuerà a crescere come padre single.

La love story

Martin e Yosef si sono incontrati per la prima volta su Instagram nel 2015 e hanno iniziato a uscire sei mesi dopo. Il loro primo appuntamento è stato a Londra e poco dopo hanno ufficializzato la loro relazione sul red carpet dell'AmFAR Inspiration Gala nel 2016. «Stavamo parlando di arte, niente di sexy. Riguardava l'arte e la vita in generale», ha spiegato il cantante in un'intervista alla stampa spagnola. «Poi sono andato a Londra e finalmente ci siamo incontrati».

L'allora coppia ha annunciato il loro fidanzamento nel 2017 e più tardi quell'anno si sono sposati. Il matrimonio era una cerimonia privata e improvvisata alla quale erano presenti solo i genitori degli interessati e un giudice.

Gli ex di Ricky Martin

Prima di Jwan Yosef, Martin ha avuto una relazione con Carlos González Abella, che si è conclusa a Natale del 2013.

Durante i cinque anni della relazione, il cantante ha avuto i suoi piccoli gemelli e ha anche reso pubblica la sua omosessualità. Dopo la rottura con González Abella, Ricky Martin è stato legato al cantante di Malaga Pablo Alborán.