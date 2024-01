Romeo Beckham, addio alla 'reggia' di mamma e papà (da 35 milioni): va a convivere con la fidanzata Mia Regan in un appartamentino

Dalla lussuosa reggia di Londra con piscina coperta e distese di prati verdi, a un modesto appartamento in città. Romeo Beckham, 21enne secondogenito dell'ex calciatore del Manchester David Beckham e della Spice Girl Victoria, ha deciso di lasciare la casa in cui viveva con mamma e papà per essere più indipendente e vivere con la sua ragazza, Mia Regan.

A fine anno la 21enne aveva pubblicato un video sui social in cui scherzava, rideva e ballava con Romeo e un loro amico, definendoli «coinquilini».

La lussuosa casa a Holland Park, da 35 milioni di euro, sarà un lontano ricordo per Romeo Beckham, promessa del calcio che già da qualche anno ha deciso di seguire le orme di papà David, giocando come attaccante nel Brentford under21.

La decisione di lasciare la casa dei genitori non sarebbe, però, un capriccio nato da un giorno all'altro. Secondo alcune fonti vicine ai Beckham, Romeo si sentirebbe «oppresso» e vorrebbe avere «più spazio» per sé e la sua fidanzata Mia Regan, così come riportato dal Daily Mail.

Il 30 dicembre dello scorso anno, Mia Regan aveva pubblicato un video su TikTok in cui comparivano anche il fidanzato Romeo Beckham e un loro amico: i ragazzi ballano seguendo un trend sulle note di “I want something that i want” creata da Sturniolo.

L'elemento che suggerisce e conferma una convivenza è il titolo scritto nella didascalia: «Io e i miei coinquilini».