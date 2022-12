Serena Garitta, amara delusione d'amore per l'ex Gf 4: «Stavolta non è come in passato un punto e virgola, ma un punto e a capo»

Non ha funzionato. La sintesi è questa: l'amore è finito perché non ha funzionato. E allora ha scritto un lungo post su Instagram Serena Garitta, vincitrice del Grande Fratello 4 e inviata e opinionista di Barbara D'Urso. Serena si è lasciata con Nicolò Ancona, padre di suo figlio Renzo di 6 anni. I due erano tornati insieme lo scorso giugno, dopo essersi già lasciati dopo cinque anni e mezzo insieme. Ma tornare insieme non ha funzionato, come scrive la stessa Garitta. Alla base della fine della storia d'amore ci sarebbe un problema di presenza, di impegno, di progetto, di rispetto. Tutte parole grossi come macigni che fanno trapelare la cocente delusione di Serena.

«Che cosa significa amare? Non esiste la risposta esatta, ma un’idea me la sono fatta.

Amare vuol dire essere presenti a se stessi e all’altro; non si tratta di sognare quel “e vissero felici e contenti“ delle favole, in cui sembra che nell’amore ci si imbatta magicamente, come nella taglia giusta del pezzo giusto, nei saldi. L’amore non si trova, si costruisce, con rispetto», queste le prime parole scelte da Serena per descrivere il perché stavolta non abbia funzionato.

«È necessario credere in un progetto; giocare a sedursi, ma anche impegnarsi nelle incombenze, negli imprevisti che la vita ti presenta. Io ci ho provato, e creduto, moltissimo. Renzo per me è in assoluto la scelta migliore della vita: autentica, straordinaria, che mi fa sentire una persona migliore ogni giorno; ma con suo padre non ha funzionato. Perché l'amore e il coraggio di amare non si possono comprare ne’ vendere; ci vuole una forza interna, un motivo profondo, che spinga a prendersi cura dell'altro, del progetto, della famiglia. E poi bisogna essere mossi da un sentimento onesto, spassionato, sincero che non si può fingere, nei sorrisi ammiccanti delle foto delle vacanze, montate ad arte, con la musica giusta», scrive ancora Garitta.



Econclude citando Ambra Angiolini: «È certamente una fase delicata; non si tratta, come in passato, di un punto e virgola, ma di un punto e a capo. Siate felici per me, perché io lo sono. Si è felici quando si acquisisce consapevolezza delle cose, quando si è sicuri di fare il proprio bene. È una grande conquista la consapevolezza, e anche una grande forza che, per citare il più grande capolavoro musicale del millennio: “per sempre sarà, prometto, indietro non si tornerà“ GIURO!».