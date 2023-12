Simona Ventura e le nozze con Giovanni Terzi: «La proposta? E' stata una sorpresa. Se con Bettarini è finita è anche colpa mia»

Simona Ventura si sposa. La tanto attesa proposta di matrimonio di Giovanni Terzi è arrivata a Ballando con le stelle. Una sorpresa? Lei al Corriere della Sera giura di sì. «La proposta è stata realmente una sorpresa. Non me lo aspettavo proprio. Avevamo deciso di sposarci già tempo fa ma ogni volta succedeva poi un qualche cataclisma, quindi eravamo diventati un po’ dubbiosi...».

L'amore con Giovanni

Al fianco di Giovanni, Simona ha ritrovato l'amore.

Quello che le sembrava impossibile. «Giovanni è un uomo che si fa amare, ti protegge, ha sempre una soluzione per tutto. Non mi agita, mi tranquillizza». Un amore certamente maturo: «Abbiamo capito di aver avuto le stesse sofferenze e gli stessi fallimenti. Non ci siamo nascosti niente e abbiamo costruito una famiglia che è la nostra forza. Per me non sono stati anni facili: volevo rientrare nel giro ma è dura se esci. Con lui ce l’ho fatta».

La famiglia allargata

Insieme hanno creato una felice famiglia allargata. «Non ci siamo riusciti immediatamente, ma oggi abbiamo cinque figli e nessuno rimane indietro. La gentilezza di Giovanni ha fatto la differenza. Con i miei figli è meraviglioso, si è fatto voler bene e non era facile: erano molto protettivi. Con la sua dolcezza e perseveranza ci è riuscito». Già scelto anche il colore dell'abito. Non sarà bianco. Mélange. Il matrimonio di Simona e Giovanni sarà «una grande festa - racconta ancora Simona al Corsera - per celebrare anche tutti quelli che ci vogliono bene. E si ballerà».

Il divorzio da Bettarini

Guardando indietro ammette che «se il mio matrimonio con Stefano Bettarini è finito è stato anche per colpa mia. Volevo tutto, non siamo riusciti a barcamenarci. Gli vorrò sempre bene. Tra l’altro lui e Giovanni ora sono amici».

Infine ringrazia Milly Carlucci, Paola Perego e Fabio Fazio. Perché grazie a loro è tornata in televisione. «È un momento molto fortunato: le persone mi fermano per strada come non facevano da tempo. Mi chiedono di condurre l'Isola ma non lo farei: quella non sono più io».