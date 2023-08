Trudeau e la moglie Sophie Grégorie divorziano dopo 18 anni di matrimonio: «Saremo una famiglia unita»

Justin Trudeau e la moglie, Sophie Grégoire Trudeau, hanno annunciato su Instagram la loro separazione dopo 18 anni di matrimonio: «Dopo molte importanti e difficili conversazioni, abbiamo preso la decisione di separarci», ha scritto il premier canadese. «Come sempre rimaniamo una famiglia unita da un profondo amore e rispetto l'uno per l'altro e per tutto quello che abbiamo costruito e continueremo a costruire», continua il messaggio dell'ormai ex coppia che poi aggiunge: «Per il bene dei nostri figli, chiediamo che voi rispettiate la nostra e la loro privacy».

Il divorzio

Il 51enne leader progressista canadese - premier dal 2015 - e la 48enne Gregoire, che è stata giornalista radiotelevisiva prima di assumere il ruolo di first lady, si sono sposati nel 2005 ed hanno tre figli: Xavier, nato nel 2007, Ella-Grace, nata nel 2009 e Hadrien, nato nel 2014.