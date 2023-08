Un Posto al Sole, fiocco azzurro sul set: è nato il piccolo Gabriel

Barbara Mercurio, attrice nella soap «Un Posto al Sole» , cantante napoletana e da oggi neo-mamma, ha dato alla luce il suo primo figlio, Gabriel. Tanto l'amore dei suoi fan per la dolce notizia, che hanno seguito la gravidanza non solo dalle foto pubblicate da lei stessa sui social, ma parallelamente in tv, nella serie ventennale della Rai. Ed è proprio così, poichè sia la sua vita reale che quella del suo personaggio, Luciana, hanno vissuto la stessa emozione.

Chi è la neo-mamma

Barbara Mercurio è un'attrice e una cantante napoletana, diventata popolare per il ruolo di Luciana nella soap opera «Un posto al Sole». Ha studiato presso il Centro sperimentale di Cinematografia di Milano, al Musical Theatre dell'Ars Educational Schools di Londra, alla Scuola Del Musical (Sdm) di Milano, all'Arteinscena di Prato e alla Melody Music School di Roma. Ha conseguito diversi master con importanti esponenti del cinema e della musica internazionale, tra cui Giancarlo Giannini e Cheryl Porter.

Ha preso parte a numerosi spettacoli, come: «Il grande Dan» (regia Giuliana Pisano con Salvatore D’Onofrio), «Occhi gettati» (testo di Enzo Moscato con la regia di Francesco Saponaro) e le opere liriche «La Bohème» e «Turandot» presso il Teatro San Carlo di Napoli.

Il ruolo in «Un posto al Sole»

Nella ormai storica fiction di Rai 3 «Un Posto al Sole», targata 1996, interpreta il ruolo di Luciana, la segretaria dei Cantieri Flegrei Palladini. Il suo personaggio, è una donna molto disponibile e buona che negli anni si è fatta amare da Marina.

E' un personaggio che pian piano sta dando al pubblico delle nuove sfaccettature di sé.