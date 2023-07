Valentina e Francesca Ferragni al concerto di TheWeeknd, travolte dalle critiche: «Vi copiate anche le caption?»

Valentina e Francesca Ferragni hanno assistito a uno dei concerti più attesi dell'anno in Italia: le due sorelle influencer, infatti, hanno ballato sulle hit mondiali della popstar TheWeeknd che si è esibito all'Ippodromo di Milano. Con loro non c'era Chiara Ferragni o, almeno, lei non ha pubblicato nessun contenuto social. Comunque sia, le foto della serata pubblicate da Valentina e Francesca hanno scatenato le critiche dei fan che non si sono proprio risparmiati.

Valentina si è lasciata immortalare da sola con alle spalle il palco.

L'influencer indossava un paio di short chiari, una maglietta bianca con scritto “Small tits, big heart”, ovvero “Seno piccolo, grande cuore” e una borsetta a tracolla. La sorella Francesca, invece, era in compagnia del fidanzato e futuro marito, Riccardo Nicoletti e i due si sono fatti fotografare insieme mentre si abbracciano. Entrambe le sorelle minori di Chiara Ferragni hanno, quindi, pubblicato le foto con la didascalia: «TheWeeknd ma è mercoledì», solo che una lo ha scritto in inglese, mentre, l'altra in italiano. Gli utenti social che sono capitati sotto i post hanno, quindi, espresso i loro pareri: «Adesso vi copiate anche le caption», «L'originalità è di casa». Valentina Ferragni, che per prima aveva postato la foto, ha risposto a Francesca scrivendo «Copiona di battute», aggiungendo un'emoticon con le lacrime dalle risate.

Valentina e Francesca Ferragni non hanno dato peso ai commenti dei fan sotto le loro foto come, del resto, fanno di solito. Infatti, come Chiara Ferragni, nemmeno le due sorelle rispondono ai follower, a meno che, non sia strettamente necessario.