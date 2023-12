L'azienda toglie il bonus di Natale ai dipendenti, la mamma furiosa: «Profitti record grazie a noi, ma ci hanno solo detto grazie»

Quando si avvicina il Natale, siamo tutti più buoni... o almeno così dovrebbe essere. Il periodo delle feste, ormai da tempo, non è più legato esclusivamente alla sfera religiosa e, anzi, sembra raccogliere sempre più persone al di là del loro credo. Diventa, quindi, un'occasione per prendersi una pausa dal lavoro e dallo stress del quotidiano, per riunirsi con la propria famiglia e condividere regali, cibo e storie.

Ciò vuol dire che è anche un periodo in cui i consumi schizzano alle stelle e molti lavoratori ricevono un bonus sullo stipendio che gli permette di far fronte alle ulteriori spese che si troveranno ad affrontare, che siano per se stessi o per gli altri.

Altre aziende, invece, preferiscono regalare direttamente qualcosa ai propri dipendenti, per esempio dei buoni spendibili in diversi negozi.

In alcuni casi, tuttavia, sembra che l'attenzione dell'azienda per il benessere dei propri lavoratori non sia assolutamente una priorità, come nel caso dei manager di Shelby.

Shelby è una mamma lavoratrice, come sottolinea anche nella didascalia del video, e ha deciso di pubblicare una breve clip sul suo account TikTok per esprimere la sua rabbia nei confronti dell'azienda in cui è dipendente.

Con il volto rivolto verso lo schermo, una mano sulla bocca e gli occhi sbarrati, Shelby scrive: «Quando sei all'inferno, ovvero in una riunione su Zoom in cui l'azienda si vanta di quanto siano buoni i profitti di quest'anno, nonostante la crisi economica, e allo stesso tempo informano tutti i dipendenti sul fatto che non ci sarà nessun bonus natalizio».

A nessuno è sfuggita l'amara ironia della situazione: l'azienda non è disposta a condividere il proprio successo con gli impiegati che hanno permesso, attraverso il proprio lavoro, di raggiungere e superare gli obiettivi annuali.

Il video ha quasi raggiunto le tre milioni di visualizzazioni e nei commenti non c'è particolare stupore per la situazione, ma c'è senza dubbio rabbia e frustrazione per un modus operandi che si fa sempre più diffuso: «Mi occupavo della contabilità e ho visto il capo prenotare un safari da 65mila euro per Natale... A noi ha regalato le gift card di Amazon da 50 euro», «Ti capisco, il mio si è ventato dei profitti da record dopo tre giri di licenziamenti. Adoro questo posto».