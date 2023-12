«Bevevo 5 bottiglie di vino al giorno, poi ho notato dei campanelli d'allarme»

Una donna ha raccontato di quando beveva cinque bottiglie di vino al giorno. Katie Hurley di New Orleans, Louisiana, ha iniziato a rapportarsi l'alcol fin dalla giovane età, fino ad arrivare ad avere gravi problemi di alcolismo.

Ora la donna, dopo essere stata ricoverata tre volte in ospedale, ha deciso di dedicarsi ad una vita da sobria. Tuttavia, dopo aver avuto due ricadute, ora vive una vita sobria. «L'alcol non discrimina e non si fermerà finché non avrà portato via tutto da te e da coloro a cui tieni. Ma la ripresa è possibile e dall'altra parte c'è speranza», ha detto Katie al Daily Star.

Katie aveva 26 anni quando ha dovuto affrontare la sua famiglia per parlare del problema che aveva con l'alcol: «La vigilia di Natale ho contattato i miei genitori e li ho informati che avevo un problema con l'alcol.

Ho detto loro che non potevo passare un giorno senza alcol. Sono stati estremamente di aiuto. Mi hanno portato a casa e mi hanno ricoverato nella mia prima clinica di riabilitazione». Dopo il recupero, però, la donna ha iniziato a bere più di prima, poi ha rivelato di avere sentito dei campanello d'allarme: «Ho iniziato a sentirmi molto male. Vomitavo, ero gonfia e avevo mal di stomaco, che si rivelò essere il fegato infiammato». Katie è arrivata per fino a bere 5 bottiglie di vino al giorno, fino a quando si è ripresa e liberata dell'alcol, diventando anche un'ispirazione per tante altre persone.