Re Carlo, i momenti inediti dell'incoronazione in un documentario. Come lui che sventola il mantello e dice: «Posso volare!»

Mancano pochi minuti al grande evento. E' il giorno in cui, dopo 70 anni di attesa, Carlo sta per diventare il nuovo sovrano di Inghilterra. È un momento di eccitazione, quasi infantile, nel mezzo della storia. Pochi istanti prima di lasciare Buckingham Palace per la sua incoronazione, re Carlo sventola la sua veste di stato di velluto ed ermellino e ride: «Posso volare!». Il momento sincero è catturato in un nuovo documentario di 90 minuti, narrato da Helena Bonham Carter, che offre uno sguardo esclusivo dietro le quinte del suo primo anno da re.