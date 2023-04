Belen ha il Covid, la conduttrice assente a Le Iene: «Si può dire vaffa***lo?»

«In questi casi si può dire vaf*****lo?», scrive diretta Belen Rodriguez in una storia Instagram in cui si mostra in macchina con la mascherina. La causa di tanta rabbia? Il Covid. La showgirl era appena arrivata negli studi de Le Iene quando, dopo shampoo e trucco, ha fatto il consueto tampone risultando positiva. Et voilà, parte subito la storia per i follower.

Questa sera, come di consueto, va in onda il programma le Iene, di cui Belen è conduttrice. Ed è proprio dopo aver varcato la soglia di Mediaset che Belen ha scoperto il fattaccio. Nelle stories delle ore precedenti, la showgirl si mostra in procinto dei preparativi: prima lo shampoo, poi il trucco. Ma, ad un certo punto, ecco la storia che i follower non avrebbero voluto vedere: Belen nervosa e con la mascherina. Dopo pochi istanti, posta una stories della sua fedele make up artist, Cristina, che scrive: «Avevamo appena scoperto che ha il Covid, le abbiamo messo subito la mascherina e abbiamo iniziato a sperare di non essere stati contagiati nel frattempo» e nello sfondo una Belen irrequieta e disperata. «L'untrice!» continua ironicamente la makeup arist mentre Belen si rassegna a tornare a casa e a lasciare la conduzione del programma di Canale 5 per questa sera.

E' possibile che Belen abbia contratto il Covid durante le feste pasquali? Di certo è stata in famiglia, come testimoniano i post che ha messo ripetutamente negli scorsi giorni. La showgirl è stata a Napoli, dal suo Stefano De Martino, per festeggiare il compleanno di Santiago. Presenti anche i suoi genitori e alcuni amici di Santi. La certezza che l'argentina abbia contratto il covid da questa trasferta non c'è, fatto sta che i fan sono dispiaciuti nel non vederla al timone del programma. Bisognerà aspettare la prossima settimana.