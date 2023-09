La bisnonna di 102 anni e il segreto di lunga vita: «Seguo questa dieta e non faccio mai la doccia»

Pearl Taylor ha 102 anni e compare spessissimo nei video TikTok della nipote, Taylor Bernal che è una content creator. La bisnonna ha risposto ad alcune domande che le sono state poste, ovvero, come facesse ad avere ancora una pelle così bella e luminosa oppure come fosse riuscita a mantenersi così in forma negli anni. Pearl, quindi, ha rivelato di avere alcuni "rituali segreti" ai quali si dedica tutti i giorni e, inoltre, ha spiegato di seguire una dieta molto equilibrata.

Per una persona arrivare in piena salute a spegnere 102 candeline è un traguardo non indifferente. Ovviamente, qualche acciacco relativo all'età c'è, ma nulla di che. Lo sa bene Pearl Taylor che è un'ultracentenaria nata a Cuba nel 1921 e cresciuta in Giamaica prima di emigrare negli Stati Uniti nel 1947 dove si è stabilita in Ohio.

La bisnonna, ai follower della nipote, ha fatto sapere: «Per mantenermi più giovane possibile e rimanere in salute, ho alcuni "rituali segreti" che mi aiutano molto durante il giorno. Ad esempio, seguo una dieta con poca carne e molto fornita di verdure e frutta di stagione, poi, preparo i miei pasti da sola e non compro quasi nulla di confezionato.

Inoltre, bevo molto e questo mi aiuta anche a mantenere una pelle luminosa. Credo, però, che in tutti questi anni sia stata la mia mente a fare la differenza: la mente è molto, molto potente. Qualunque pensiero si pensi, buono o cattivo, viene dalla mente e quindi si materializza. Pensare sempre positivo è molto importante».

La vasca al posto della doccia

Infine, sempre nel video TikTok, Pearl ha spiegato che è giusto anche che il corpo si rilassi e, proprio per questo, non si fa mai la doccia alla quale preferisce, invece, un bagno caldo. La 102enne ha detto: «Mi piace molto fare il bagno perché riesco a stendermi e il mio corpo si rilassa come non mai».