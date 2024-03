Cara Delevingne, incendio distrugge la villa da 7 milioni di dollari a Los Angeles. La top model: «La vita puà cambiare in un attimo»

Un incendio ha devastato la villa dell'attrice e modella Cara Delevingne nel quartiere Studio City di Los Angeles. I vigili del fuoco hanno impiegato più di due ore per spegnere le fiamme. Da quanto si apprende due persone sarebbero rimaste ferite, mentre l'artista non era in casa perché si trovava a Londra dove sta recitando nel musical “Cabaret”.

Salvi i gatti

La casa è stata in gran parte distrutta. "Il mio cuore è spezzato oggi", ha scritto l'attrice sulla sua storia di Instagram, accanto a una foto dei suoi due gatti, che ha poi confermato essere sopravvissuti all'incendio. "Non posso crederci.