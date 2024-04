Re Carlo, il commento sfacciato a Camilla durante la passeggiata di Pasqua spiazza tutti, ecco cosa ha detto

Re Carlo non ha perso il suo solito senso dell'umorismo, nonostante il periodo molto difficile che la famiglia reale sta affrontando. L'annuncio del tumore del re e, poche settimane dopo quello della principessa Kate, ha messo tutti in stato di allerta e preoccupazione. Carlo, quindi, ha voluto tranquillizzare tutti sulla sua salute e, dopo la tradizionale messa di Pasqua nella chiesa di San Giorgio, lui e Camilla sono scesi verso i sudditi e hanno passeggiato, scambiando qualche parola e commento con chi è arrivato fino a lì per vederlo.

Tra queste veloci conversazioni, un commento del re ha fatto molto ridere e un po' imbarazzare Camilla. Andiamo a scoprire che cosa ha detto.

Il commento sfacciato di re Carlo

Carlo e Camilla si sono concessi alle domande e all'affetto dei sudditi che volevano sapere come stesse il loro re. Tra commenti e auguri di buona guarigione, una donna ha cercato di ordinare a Carlo di rimettersi presto: «Sua Maestà non ti devi arrendere! Devi lottare e devi vincere questa battaglia».

Il re, colto di sorpresa da questa determinazione della signora, ha volto lo sguardo verso la regina Camilla e, con un sorriso malizioso ha risposto: «Come sa anche mia moglie, io prendo ordini solo da me stesso», scoppiando poi a ridere, e i presenti dopo di lui.

L'ironia del re

Re Carlo non ha perso la sua ironia e lo ha dimostrato nella sua prima uscita pubblica dopo l'annuncio del tumore, segno che è in forte ripresa e che potrebbe tornare presto al massimo della sua forma.