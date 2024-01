Cecilia Rodriguez in ansia per Aspirina, porta la cagnolina dal veterinario: «Dobbiamo capire se ha una malattia»

Si dice che i cani siano i migliori amici dell'uomo e della donna. Ma per la maggior parte dei proprietari sono molto di più: un vero e proprio membro della famiglia, al pari di un fratello o di un figlio. E lo sa bene Cecilia Rodriguez che sta affrontando ore di tensione e preoccupazione a causa della sua Jack Russel Aspirina.

La sorella di Belen ha anche un altro amico a quattro zampe, Ercole.

Ma Aspirina, cagnolina italo-argentina e protagonista di molti scatti, oltre a essere carinissima è la cocca di Cecilia, tanto che quando nel 2019 era stata operata, lei l'ha portata a spasso in passeggino. Anche ora Aspirina non sembra stia passando un bel momento, tant'è che deve fare un test per capire se ha una malattia.

«Oggi siamo venuti a fare un test ad Aspirina per capire se ha oppure no una malattia particolare. Speriamo vada tutto bene. Nel caso dovesse avere questa malattia dovrà seguire una cura. Quindi sono più serena». Sono queste le parole che Cecilia ha scritto a corredo della foto che ha pubblicato nelle sue Instagram stories e che mostra Aspirina in sala di attesa dal veterinario.

«Comunque nell'attesa ho preso duecentomila caffè - ha aggiunto Cecilia Rodriguez -. Spero non mi facciano male perché mi agitano tantissimo».