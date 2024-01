Celine Dion, la malattia in un documentario su Prime Video: «Non voglio permettere a questa situazione di definirmi»

Un racconto intenso, tra passato e presente, tra gioie e dolori. È "I Am: Celine Dion", il documentario sulla vita e la malattia della cantante canadese, prodotto da Sony Music Vision e distribuito da Amazon Prime Video. Una vera e propria istantanea di un momento cruciale nella vita e nella carriera dell'artista, che da anni combatte contro la Sindrome della Persona Rigida.

Il documentario

Amazon Mgm Studios ha annunciato di aver acquisito i diritti internazionali del documentario su Celine Dion, intitolato "I Am: Celine Dion".

Le parole

«Questi ultimi due anni sono stati una sfida per me, il percorso dalla scoperta della mia condizione sino all'imparare a conviverci e a gestirla, senza permettere a questa situazione di definirmi», ha detto Celine Dion. «Mentre continuo a percorrere la strada per riprendere la mia carriera di performer, ho capito quanto mi è mancato il rapporto con i miei fan. Durante questa assenza ho deciso che volevo documentare questa parte della mia vita, per cercare di aumentare la consapevolezza di questa condizione poco conosciuta, per aiutare chi ha la mia stessa diagnosi».

«Celine Dion è una superstar mondiale con un percorso artistico definito non solo dalla sua straordinaria etica del lavoro e dalla sua passione, ma anche dalla dedizione verso i suoi fan», ha detto Jennifer Salke, head of Amazon MGM Studios. «Questo documentario è un ritratto diretto e intimo di un momento cruciale nella sua vita personale e nella sua carriera, ed alza il sipario sul viaggio che sta compiendo per superare una diagnosi impensabile. Ci onora che ci abbia affidato la sua storia, e non vediamo l'ora di condividerla con il pubblico di Prime Video di tutto il mondo».