Celine Dion come sta? «La malattia è peggiorata, non canterà più in pubblico e non riesce a uscire di casa». Le indiscrezioni

«Celine Dion non canterà mai più in pubblico»: l'indiscrezione sulla star malata è stata riportata da Radaronline. La sindrome della persona rigida di cui soffre la cantante canadese starebbe infatti peggiorando rendendola incapace di tenere concerti. Già a maggio l'interprete di My heart will go on aveva cancellato le date restanti del suo tour: secondo il sito sarebbe debilitata fino al punto da non riuscire a uscire di casa.

Il messaggio ai fan

«Mi dispiace di avervi deluso ancora una volta - aveva comunicato ai suoi fan - Sto lavorando duramente per recuperare le forze, ma andare in tour può essere davvero difficile anche quando sei al 100%.

Le speranze della famiglia

«Non riusciamo a trovare nessuna medicina che funzioni, ma avere speranza è importante» aveva recentemente dichiarato la sorella di Céline, Claudette, a un giornale locale, mentre Linda, l'altra sorella, si è trasferita a casa di Celine per aiutarla.