Chiara Ferragni ha pagato il conto all'hotel Mascognaz? Il Codacons chiede le fatture, no dei proprietari: «Tuteliamo la privacy»

Chiara Ferragni ci risiamo. Dopo il pandoro-gate scoppia un nuovo caso sull'influencer. Qualche giorno fa l'imprenditrice ha postato una foto dalla Valle d’Aosta dove ha trascorso una notte presso il lussuoso Hotel de Mascognaz a Champoluc. L’albergo ha apprezzato e chiesto di poter condividere il post sul proprio profilo Instagram. Ma dopo poche ore, secondo quanto risulta al Gambero Rosso, ha dovuto rimuoverlo perché subissato da insulti anti Ferragni.

Un nuovo caso

Quello che non torna cosa è come sia davvero andata la storia e se la influencer abbia davvero pagato la sua suite e quanto. Un elemento importante dato che dall'analisi delle fatture e dei pagamenti si può stabilire se la scritta «no adv» (no pubblicità, ndr) sotto al suo video e ai suoi post sia lecita o meno.



Il Codacons ha chiesto di poter vedere le fatture: «A seguito dei tanti dubbi sollevati dai cittadini, abbiamo deciso di presentare un' istanza d’accesso all’Hotellerie de Mascognaz, affinché fornisca i documenti circa il pagamento del soggiorno da parte della Ferragni, per capire la natura dei rapporti tra l’influencer e l’hotel e quale tariffa sia stata applicata all’imprenditrice digitale per i servizi fruiti».

L'associazione che fa parte del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, secondo quanto riporta Gambero Rosso, ha anche denunciato che - al contrario di quanto rivelato dai portavoce della struttura - non c'è stato nessun aumento delle prenotazioni a seguito del post di Chiara Ferragni e che le stanze sono ancora per nulla esaurite nonostante l'hotel disponga solo di 28 unità abitative.







Ma quanto costa una camera? Dai 400 ai mille euro per notte.

Gambero Rosso scrive che la manager della struttura gli ha assicurato che Chiara Ferragni ha pagato e che avrebbero mostrato le fatture relative al suo soggiorno. In seguito, i portavoce della struttura valdostana hanno riferito che non avrebbero potuto mostrare alla redazione del gruppo editoriale multimediale enogastronomico italiano le fatture per «questioni di privacy». Ma se l'influencer aveva pagato, qual è la privacy da tutelare? Basterebbe questa risposta per capire se era un adv oppure no.