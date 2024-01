Coppia trova una valigia nascosta mentre ristruttura la casa e fa una scoperta inquietante: «È come un film horror»

Una donna britannica ha terrorizzato gli utenti di TikTok documentando una scoperta inquietante fatta in uno spazio nascosto della sua casa appena acquistata, una rivelazione che sembra uscire direttamente da un film horror. La content creator, che non ha detto il suo vero nome, sta ristrutturando la una vecchia residenza in Inghilterra con il suo compagno, condividendo i filmati del loro "viaggio" sul social cinese.

I video, che hanno accumulato oltre 2 milioni di visualizzazioni, mostrano la coppia che apre un armadio in una camera da letto al piano superiore, scoprendo una seconda porta sulla parete posteriore. Questa porta si apre su uno spazio nel sottotetto dove è nascosto un altro armadio chiuso a chiave. La notizia, è stata riportata dal New York Post.

«Non pensavamo certo di trovare un cadavere», ha dichiarato la TikToker nel suo video. «Non c'erano cattivi odori e neanche mosche». Nel terzo video, si vede la coppia tirare fuori la valigia. All'interno c'è un'altra valigia più piccola. Con un misto di apprensione ed eccitazione la aprono e trovano una bambola inquietante, legata e tenuta ferma con delle cinghie.

«Non è nulla tratto da un film horror o di fuori dall'ordinario, ma è davvero una bambola strana», ha dichiarato la protagonista del video. «Penso che potrebbe essere da collezione». «Non sono del tutto sicura, ma c'è qualcosa di strano, specialmente perché era legata», ha aggiunto. «Non so come sentirmi al riguardo, ma ecco un primo piano della bambola molto inquietante», ha concluso, mentre inquadrava l'oggetto dell'orrore.

La bambola ha sconvolto centinaia di spettatori, che hanno lasciato molti commenti esortando la coppia ad abbandonare immediatamente la proprietà appena acquistata. «Vendi la casa...

la bmbola era protetta per una ragione», ha avvertito qualcuno.

«Già visto prima da qualche parte», ha scritto un secondo. «È l'inizio di un film horror». Nel frattempo, un terzo utente, agghiacciato, ha affermato che la bambola era maledetta e credeva che la proprietaria ora potesse passare dei guai seri. «Tienici aggiornati su quale hai entità risvegliato, per favore», ha aggiunto qualcuno.