«Dividere il conto in parti uguali, ho detto no: volevano che spendessi 150 euro ma ho ordinato un piatto da 25»

Aryan Strauss, una mamma single alle prese con problemi finanziari, ha recentemente condiviso su TikTok un'esperienza che l'ha lasciata allibita. Dopo una cena, ha dovuto pagare 150 euro di conto, nonostante avesse ordinato dei piatti il cui ammontare totale arrivava a 25 euro: «Sono una mamma single, e non ho molti soldi», ha cominciato a raccontare Aryan.

Nel video, che ha superato 2 milioni di visualizzazioni, la donna ha spiegato di essere stata invitata a una cena di compleanno in un ristorante di brasiliano.

La giovane mamma, come specificato, conosceva solo la festeggiata.

Lei e l'amica hanno ordinato piatti da 50 euro ciascuna, ma, come testimoniato nella clip, ha visto che il filetto di manzo era gommoso, e il cameriere l'ha rimosso dal conto. L'esperienza è diventata problematica quando è arrivato il conto. Aryan si aspettava di pagare solo 25 euro dopo lo sconto, ma il gruppo, compresi alcuni che erano già andati via, voleva dividere "alla romana", ossia in parti uguali, portando il totale a 150 euro.

«Ero la cattiva della situazione»

«Mi aspettavo una spesa di 25 euro, ma alla fine me ne hanno chiesti 150», ha dichiarato la mamma nel video. Nonostante le sue protesta, Aryan ha acconsentito a pagare 50 euro, il massimo di cui disponesse. Per farlo ha dovuto scrivere un assegno all'amica, che si è anche dimostrata irritata per l'intera situazione.

«Ero la cattiva della situazione», ha affermato la tiktoker, prima di dare un avvertimento ai suoi spettatori: «Non sederti mai a cena con nessuno, amici o altri, a meno che tu non abbia già parlato di come si dividerà la spesa e qual è il tuo budget».

Centinaia di spettatori sono intervenuti, con alcuni che hanno detto che si rifiutano sempre di dividere il conto in modo uguale: «Dividere il conto non è giusto perché c'è sempre qualcuno che ordina qualcosa di esoso. È meglio che ognuno paghi per sé», ha commentato un utente.