«È la persona giusta per me?», le cinque domande che ogni coppia dovrebbe farsi prima di impegnarsi in una relazione seria

Scoprire il vero valore di una relazione prima che le cose diventino serie è essenziale. La routine o la paura del nuovo tendono ad essere fattori paralizzanti che impediscono a molte coppie di considerare ciò che desiderano veramente in futuro e proseguire nell'evoluzione del rapporto. Un aiuto a capire se la persona che si sta frequentando è davvero quella che si desidera avere al proprio fianco come compagna di vita arriva dalla psicologa specializzata in terapia di coppia Alejandra de Pedro ha identificato cinque domande chiave che ogni coppia dovrebbe considerare.

Queste domande, che hanno stimolato la riflessione di migliaia di utenti su internet, sono progettate per aiutare le persone a comprendere meglio la natura della loro relazione e a valutare se è pronta per passaggi più impegnativi.

Le cinque domande

1. Avviaresti un'attività con questa persona? Alejandra de Pedro suggerisce questa domanda per valutare la fiducia e la capacità di lavoro di squadra all'interno della coppia.

La relazione viene vista come un progetto di vita comune, tanto quanto un'attività commerciale.

2. Ho incontrato quella persona in un momento di difficoltà? Capire come reagisce il partner nei momenti difficili è fondamentale. La psicologa osserva che molte coppie si separano alla prima grande crisi, evidenziando l'importanza di conoscere tutti gli aspetti del carattere del partner.

3. Amo quella persona così come è adesso o sto proiettando un ideale? Questa domanda aiuta a riconoscere se l'amore è condizionato da aspettative di cambiamento futuro dell'altro, un errore comune che può portare a delusioni e conflitti.

4. Quella persona mi rende la vita più facile o più difficile? De Pedro sottolinea come, in molti casi, le persone si sentano sollevate dopo una separazione perché la relazione era diventata un peso. Valutare se la presenza del partner arricchisce o complica la vita è cruciale.

5. Abbiamo gli stessi obiettivi vitali? Avere progetti di vita e obiettivi allineati è fondamentale per una relazione duratura. Differenze su aspetti importanti come la decisione di avere figli, sposarsi o dove vivere possono diventare fonti di conflitto irriconciliabile.