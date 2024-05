«Lavoro da 9 anni su una nave da crociera: ecco le 5 cose più intelligenti da fare per godervi al meglio la vacanza»

Viaggiare, viaggiare, viaggiare. Per molti questo è il modo più immediato e completo di aprirsi al mondo e ampliare la propria prospettiva. Non si tratta semplicemente di vedere nuovi posti e assaggiare cibi mai mangiati prima ma di fare esperienza di culture ed esistenze diverse dalle nostre, di assorbirne gli insegnamenti e allargare in modo permanente i confini della nostra mente. Sempre più persone decidono di farlo con una crociera, un modo di vivere più realtà in poco tempo, anche se forse non con lo spirito d'avventura che alcune mete meriterebbero.

La crociera è un'ottima soluzione soprattutto per famiglie grandi o con bambini piccoli e per i più anziani.

Una sorta di villaggio (con teatro, piscine, giochi, ristoranti) che porta il passeggero a toccare molte città in un lasso di tempo breve. La spesa però non è così contenuta. E allora per migliorare l'esperienza è utile seguire qualche consiglio di chi ne sa di più.

La 28enne Lucy Southerton lavora su una nave da crociera da nove anni e ha deciso quindi di utilizzare i social (ma anche il suo canale YouTube Cruising As Crew) per informare le persone su tutto ciò che riguarda il mondo di queste gigantesche navi, che ogni giorno trasportano migliaia di persone in giro per il mondo. Come farlo se non con una top five? Anzi, non proprio una classifica, ma una lista delle cinque cose più intelligenti da fare quando si è in crociera.

Arrivare a destinazione «il prima possibile»

Fino a due giorni prima, dice Lucy. Per la 28enne il primo consiglio per farsi una crociera in pace e senza ansie è quello di arrivare il prima possibile nella città portuale da cui partira l'imbarcazione. Spesso questa è molto lontano da dove si abita. Far coincidere vari aerei, pullman e viaggi in macchina non è semplice e l'imprevisto è sempre dietro l'angolo.

Per non rischiare di rimanere indietro e guardare la nave che si allontana senza di voi, Lucy ha consigliato di arrivare anche il giorno prima della partenza. «In tanti non lo fanno per cercare di risparmiare qualcosa in più, ma ricordate che il costo in più di una notte in hotel non è molto rispetto a dieci giorni o due settimane di crociera buttata al vento», ha detto. Anche perché la nave non aspetta nessuno.

Lo sanno bene i coniugi Claudene Richard Gordon, di 81 e 84 anni, che durante una crociera in Spagna sono stati lasciati a terra dopo essere arrivati tardi all'appuntamento per il rientro. La coppia aveva fatto una visita a Granada, ma per colpa di un temporale non erano riusciti a prendere la navetta per tornare al porto.

Attenzione a non sperperare denaro

La 28enne inglese ha quindi incoraggiato i clienti a spendere in maniera intelligente quando si tratta di scegliere la compagnia con cui viaggiare. Lucy ha spiegato che ci sono quattro «tipi» di navi con cui poter partire: «Le linee di crociera di massa, le linee di crociera premium, le piccole linee di crociera e le linee di crociera extralusso».

La ragazza ha aggiunto che, sebbene si possa essere tentati dal prenotare l'opzione più economica, probabilmente si andrà poi a pagare di più a bordo, visto che le le linee più economiche tendono a fare pacchetti senza l'all inclusive.

Acquistare un'assicurazione di viaggio e medica

Il terzo consiglio di Lucy su come «essere un passeggero intelligente» riguarda l'assicurazione di viaggio. L'operatrice ha esortato tutti ad acquistare un'assicurazione di viaggio e un'assicurazione medica non appena prenotano la vacanza.

Durante i suoi nove anni di lavoro sulle navi, la ragazza ha dichiarato di essere rimasta sconvolta dal numero di passeggeri che non avevano la copertura necessaria in caso di emergenza inaspettata. Se qualcosa va storto, ha raccontato, mettere la toppa sul buco potrebbe costare migliaia di euro.

Inoltre «rivolgersi a un medico a bordo di una nave da crociera può essere costoso». Quindi come fare? È consigliabile portare con sé un kit di pronto soccorso con le cose più essenziali come «antidolorifici e cerotti» per curare da soli piccole lesioni non gravi.

Scegliere la cabina giusta

Ora è tempo di parlare di cabine. Il quarto consiglio di Lucy riguarda le comodità e come scegliere bene lo spazio in cui si decide di pernottare. Qui il consiglio è molto chiaro: «Prendetevi un posto circondato da altre cabine, potreste avere qualche vicino rumoroso ma se scegliete la cabina vicino al casinò, alla palestra, al ponte o al nightclub potreste ritrovarvi a passare notti insonne», ha spiegato.

«Prenotate sempre con largo anticipo»

Prenotare in anticipo è il mantra di molti vacanzieri. In questo caso non riguarda solo l'intera vacanza in crociera ma anche le gite e le escursioni organizzate dalla compagnia stessa.

Prenotare per tempo la vanca potrebbe permettervi di risparmiare molto su alcuni pacchetti che comprendono le esperienze culinare o gli spettacoli. Mentre, ha sottolineato Lucy, riservare il posto nelle escurioni giornaliere è importante perché spesso i posti sono molto pochi rispetto ai passeggeri della nave.

Insomma, la crociera nasce per viaggiare senza stress pur andando a toccare tante città. Ma per fare in modo di evitare ogni tipo di preoccupazione biosgnerà ricordare questi cinque preziosi consigli.