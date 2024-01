«Sono una dominatrice finanziaria pagata migliaia di euro ogni mese per essere posseduti e umiliati»

Hope Vicious è il nome che la ragazza di 30 anni ha scelto per la sua identità professionale, vale a dire il suo ruolo di dominatrice finanziaria. In un'intervista a Business Insider, Hope ha raccontato la sua storia particolare, come è iniziata e in che modo ha finito per trovarsi a guadagnare migliaia di euro ogni mese grazie a pagamenti di clienti che vogliono essere posseduti, ignorati e umiliati in diversi modi.

La sua vita di oggi è cominciata con la basilare necessità di pagare l'affitto, e una ricerca su internet.

«Quando avevo 18 anni», racconta la ragazza, «vivevo in un appartamento molto costoso e così ho iniziato a usare la webcam per filmare contenuti espliciti e venderli per pagare le bollette.

Ho continuato per due anni circa, ma non mi piaceva, quindi ho ricercato altri tipi di "perversioni" e ho trovato la dominazione finanziaria: sembrava troppo bello per essere vero».

Hope spiega che il termine ha un significato letterale e che si tratta di dominare le persone, dal punto di vista economico: «Le persone con cui entro in contatto in siti specifici o sui social media mi mandano soldi, alcuni lo fanno senza nulla in cambio, altri per ottenere la mia attenzione e altri ancora con richiesta specifiche. Di solito è online, a volte di persona».

Nella maggior parte dei casi i clienti sono uomini, più raramente donne e persone non binarie, afferma la ragazza, ma sono spesso «clienti in posizioni di potere, amministratori delegati, capi d'impresa, che si sottomettono a me attraverso il denaro». Il successo che Hope ha raggiunto non è stato immediato e si è ritrovata a fare «mesi di ricerca» per capire cosa volesse dire essere una dominatrice e come farlo.

Ho creato un account su X nel 2012 e ho iniziato a farmi pubblicità come dominatrice finanziaria, dichiara Hope, che sin da subito ha ricevuto diverse richieste. In alcuni casi si trattava di persone che non mandavano soldi, ma presto è riuscita a riconoscere quando le richieste non erano sincere ed era meglio tirarsi indietro.

«Nella maggior parte dei casi», continua, «mi mandano soldi per essere umiliati e ignorati, o per una sessione con me, il che può includere un sacco di situazioni diverse. Di solito, però, ricevo il denaro, faccio capire che so di averlo ricevuto... e basta. Per alcuni sottomessi finanziari, il fervore viene soltanto dall'azione di inviare i soldi». Hope afferma che le interazioni non sono mai troppo esplicite e non c'è nudità; nei pochi casi in cui avviene, il suo corpo è censurato. Lo stesso non vale per i clienti.

Gli owned sub sono coloro che vogliono servire un'unica dominatrice e con cui si crea un rapporto più stretto: «Ne ho sette e gli dico di mandarmi 100 dollari a settimana, però mi aspetto che ne inviino di più o mi comprino qualcosa dalla wishlist di Amazon. Questo vuol dire che chiedo 400 dollari al mese, ma me ne aspetto 1.500. Nel caso in cui uno dei sub non rispetti la quota, mi limito a un avvertimento, ma se dovesse continuare gli faccio sapere che non sta funzionando».

Il fidanzato della ragazza non ha problemi con la scelta di vita di Hope: «La comunicazione è essenziale affinché siano tutti felici. Di solito lui non partecipa alle sessioni, ma alcuni dei miei clienti gli mandano soldi e succede di tanto in tanto che venga con me nel caso in cui si tratti di un incontro faccia a faccia, per sicurezza».