Federica Pellegrini, primo giorno di lavoro con la figlia Matilde a Venezia: «Back to work…(together)». A meno di due mesi dalla nascita della piccola Matilde, la campionessa di Spinea è tornata al lavoro. La Divina ha portato per la prima volta la bimba a Venezia alla 5th Coordination Commission for Milano Cortina 2026 del Cio.

Il post

Federica ha postato una foto con la bimba (coperta da un'emoticon) e il presidente del Coni Giovanni Malagò. Immediati i commenti dei follower: «Sei bellissima, hai il viso più dolce da quando sei mamma». E ancora: «Un bacione alla piccola con i capelli neri». Poi i complimenti a mamma Fede: «Brava che proteggi la privacy di tua figlia con l'emoticon con gli occhiali». E spunta anche il messaggio di nonno Roberto: «Prima tappa Venezia, meringa!».

Anche il presidente Malagò condivide sul suo profilo Instagram la stessa foto: «Nuove generazioni di atleti che crescono». Boom di like.