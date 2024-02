Fedez, brutto infortunio durante l'allenamento: come sta adesso

Ieri, durante l'allenamento di sparring, il rapper Fedez è stato protagonista di un infortunio al piede e a raccontarlo è stato lo stesso rapper sui social.

Fedez si era recato in palestra, come sua consuetudine, per volgere una sessione d'allenamento di sparring, uno sport che prevede una sfida individuale con un altro atleta di cui è necessario seguire un severo regolamento che serve proprio a evitare questo tipo di infortuni tipico delle discipline che coinvolgono la lotta.

Peccato che questo tipo di incidente sia toccato proprio a Fedez, che sui social ha ironizzato in merito all'accaduto come suo solito.

Il rapper ha detto: «hai 34 anni e pensi di averne 18». Il musicista si stava infatti sfidando con un diciottenne quando è avvenuto il fatto.

A consolare Federico, la dolce cagnolina Paloma, che si è accoccolata vicino al padrone costretto a stare fermo sul divano con una busta di ghiaccio sul piede ferito.

Il video dell’infortunio di Fedez pic.twitter.com/AoCxaVaZXk — disagiotv (@disagio_tv) February 1, 2024

Sulla piattaforma social X, sta girando il video dell'infortunio, dove si vede che Fedez, durante l'allenamento, cade a terra poggiando male la caviglia e immediatamente afferma ridacchiando di aver concluso l'allenamento della giornata.