Gianmarco Tamberi: «Non parlo con papà da quando non mi allena più. Dopo Parigi voglio un figlio da Chiara»

Gianmarco Tamberi ha fatto sognare l'Italia ai Giochi di Tokyo 2020 e nel 2023 a Budapest, diventando campione del mondo ai mondiali. Una serie di successi arrivati dopo tanti anni di sacrificio e fatica, senza mai saltare gli allenamenti giornalieri, «mi fermo solo a Natale, me lo concedo, è una tradizione», ma adesso sembrerebbe essere pronto a mettere tutto in pausa per vivere la sua nuova vita, quella da papà. Ma solo dopo i Giochi di Parigi, d'altronde «Chiara (la moglie ndr.) lo ha capito sin da subito e mi appoggia».

Di tutt'altro sapore sono, invece, i rapporti con il papà, Marco Tamberi, con cui non parla da quando non lo allena più.

Gianmarco Tamberi, presto papà?

Gimbo Tamberi è felicemente sposato con «la donna della sua vita», Chiara Bontempi, l'unica persona al mondo per cui: «rinuncerei a tutto solo per te, perché senza di te sarebbe come non avere nulla», come aveva scritto nella dedica rimasta nei cuori dei più romantici, per il loro 14esimo anniversario.

«Fino a Parigi, la priorità è l’atletica.

Per il modo maniacale in cui la intendo, è lì che devo concentrare tutte le mie energie fisiche e mentali. Ma adoro i bambini, non vedo l’ora di diventare padre per dedicarmici anima e corpo. Sono fortunato: Chiara ha capito. Non voglio sciupare il talento che mi è stato dato», ha dichiarato nella sua recente intervista al Corriere della sera.

Il rapporto complicato con papà Marco

L'altista ha raccontato anche del difficile rapporto con papà Marco Tamberi che andava avanti da decenni e non solo dall'ultimo periodo, come in molti hanno vociferato.

«Come allenatore e atleta, ma anche come padre e figlio, abbiamo sempre avuto un rapporto molto difficile. Da quando non è più il mio coach, non ci siamo mai più parlati. Se la relazione si è guastata così tanto, ci sono dei motivi. E non è facile risolverli in fretta. Sono decadi che non andiamo d’accordo. Vedo mia moglie Chiara e suo padre, li invidio molto. Sarebbe bello riallacciare? In assoluto sì. Molto complesso, però», ha confessato, non nascondendo l'amaro in bocca, non chiudendo, tuttavia, definitivamente la porta a suo papà, ancora una figura di riferimento per lui.