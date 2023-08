Edi Rama saluta su Facebook Giorgia Meloni, dopo averla accolta il Albania per qualche giorno di relax. Pubblicando una foto scattata a Valona in cui è assieme alla presidente del Consiglio, entrambi in pantaloni scuri e camicia bianca, il premier albanese scrive: «Sorella d'Albania. Fratello d'Italia. Grazie Giorgia, è stato un onore».