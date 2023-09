Giovanni Allevi, come sta? Il Maestro sui social: «Un passo alla volta, eroicamente, sto uscendo dall'inferno».

Come sta Giovanni Allevi? La risposta arriva direttamente dal Maestro che ha pubblicato un nuovo post su i suoi canali social: una sorta di posta del cuore, un fil rouge diretto con i propri fan per rassicurare i suoi sostenitori.

In foto Allevi è con una mascherina e un cappello, jeans comodi e una maglia nera. Si trova in ospedale, su una scaletta per fare esercizio: forse una scelta non casuale, una sorta di metafora del «step by step» che rimanda ai passi che sta lui stesso sta compiendo per sconfiggere la terribile malattia che lo affligge da mesi: mieloma multiplo.

Cosa ha detto Giovanni Allevi

Attraverso i suoi canali social, il maestro ha rassicurati i suoi fan: «Adesso sono come un reduce, tormentato dalle ferite e dagli incubi, ma un passo alla volta, eroicamente, sto uscendo dall'inferno.

La mia condizione mi conferma che esiste un mondo, fatto di umanità, gentilezza, autenticità e coraggio - Giovanni».

Gli auguri

Centinaia gli auguri di pronta guarigione: «Maestro sei nelle mie preghiere ogni sera.. Forza!». Un utente scrive: «La mia mamma sta combattendo la tua stessa battaglia, quel mostro non sarà mai più forte di noi». Tra questi c'è anche il commento di Arianna Mihajlovic, figlia dell'ex allenatore Sinisa, che ha postato un emoji a forma di cuore.



Cos'è il mieloma

Al compositore marchigiano è stato diagnosticato, da alcuni mesi, un mieloma multiplo, tumore che colpisce un tipo particolare di cellule del midollo osseo. Il mieloma multiplo è un tumore che si origina da un tipo di globuli bianchi chiamati plasmacellule. Le plasmacellule sono cellule che aiutano a combattere le infezioni, fabbricando gli anticorpi che riconoscono, attaccano e distruggono i germi.