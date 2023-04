Gwyneth Paltrow, i look del processo diventano virali: dalla collana da 25mila dollari agli occhiali firmati gli outfit protagonisti

Un processo degno di una serie tv. Gwyneth Paltrow ha vinto la causa contro Terry Sanderson, ex ottico optometrista, con il quale si è scontrata su una pista da sci sette anni fa. Se a convincere i giurati sono state le sue dichiarazioni, a convincere tutto il resto del mondo sono stati i suoi look: firmati ma low profile, un tripudio di dolcevita e gonne fluide, giacche dai colori tenui, perfino un cappotto verde oliva che secondo i fan rievoca quello verde di Paradiso perduto, anno 1998.

Gwyneth Paltrow e i look da Tribunale

Una carrellata di outfit di classe accuratamente studiati, che gridano al minimalismo e a un'eleganza senza ostentazione, tipica della Upper New York di cui l'attrice e fondatrice di Goop è esponente di spicco. Dove la maggior parte della cricca di Hollywood avrebbe patteggiato, Gwyneth ha invece deciso di andare a processo, chiedendo un risarcimento simbolico di un dollaro. Ma la parte più chiacchierata di tutta la vicenda sono state le sue mises: nessun logo in vista ma una ricercatezza (comunque strafirmata, vedi alla voce Celine e The Row) diventata subito virale.

Gli outfit firmati

Alzi la mano chi non ha pensato a una serie Netflix: quella romanzata di Anna Delvey di "Inventing Anna" oppure Sienna Miller in "Anatomia di uno scandalo", diventate icone di stile in Tribunale. La nostra Gwyneth, in attesa di una fiction anche sulla sua vicenda, è invece diventata protagonista di qualche hashtag di grande tendenza: #quietluxury e #stealthwealth, ossia in soldoni sfoggiare lusso senza troppa eco. Calcolando che, tra le altre cose, Gwyneth ha indossato una camicia Prada da 2.500 dollari e una collana da 25mila.