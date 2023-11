Harry, Meghan Markle e la "disperata" ricerca di soldi: i contratti da 147 milioni di euro e la ripicca contro Carlo

Dopo l'addio alla Famiglia Reale, Harry e Meghan Markle erano alla disperata ricerca di soldi. Per questo si sono affrettati a firmare contratti del valore di 128 milioni di sterline (147 mlioni di euro). E' quanto rivela l'autore del nuovo libro bomba "Endgame". Omid Scobie ha affermato che l'"inettitudine" del re nel gestire la saga della Megxit ha spinto il duca e la duchessa di Sussex a firmare una serie di accordi commerciali, il più delle volte sbagliati.

I soldi

La coppia era "in difficoltà" perché da un momento all'altro le loro finanze sono state tagliate. Il signor Scobie ha detto all'Independent: «Ovviamente avevano soldi.

Ma avevano bisogno di molto denaro per un tetto adeguato sopra la testa e per la sicurezza. La coppia ha firmato contratti per libri, documentari e podcast dopo aver lasciato il ruolo di reali senior e essersi trasferiti negli Stati Uniti nel 2020.

Gli accordi milionari

I Sussex hanno stretto un accordo quinquennale da 81 milioni di sterline con il colosso dello streaming Netflix e un contratto da 18 milioni di sterline con Spotify che è stato annullato anticipatamente. Il Mail ha rivelato nel 2021 che l'accordo di Harry con Penguin Random House era per quattro libri dopo una guerra di offerte tra editori che poteva vedere la somma finale raggiungere fino a 29 milioni di sterline. Gli accordi hanno portato a una serie di rivelazioni dannose da parte di Harry su suo padre e suo fratello maggiore, il principe William, inclusa la serie Netflix Harry & Meghan e il suo libro di memorie Spare.

Il taglio delle finanze

Nel suo libro Endgame, pubblicato ieri, ha citato un anonimo "amico di famiglia" che ha detto che Harry e Meghan "volevano semplicemente essere ascoltati" ma che Carlo era stato troppo testardo. La defunta regina e gli assistenti di palazzo più anziani lo avevano esortato a mettere da parte il suo orgoglio e a parlare con il figlio minore, ma Carlo si è rifiutato di farlo. Scobie ha affermato che tutto il sostegno finanziario a Harry e Meghan è stato interrotto nel luglio 2020, compresi i soldi per la loro sicurezza ufficiale, che in precedenza erano stati finanziati dalle entrate private di Carlo dalla sua tenuta nel Ducato di Cornovaglia.

I contratti sbagliati

«La fretta di firmare accordi commerciali dopo che l'istituzione reale li ha tagliati fuori da tutti i finanziamenti e dalla sicurezza nel 2020 li ha portati a firmare alcuni accordi redditizi a cui avrebbero potuto pensarci due volte se non fossero stati sotto così tanta pressione finanziaria», scrive ancora Scobie. «Quando la coppia ha firmato un contratto... con Spotify per sviluppare podcast, nessuno dei due si aspettava che i dirigenti rifiutassero così tante delle loro idee. Ma alla fine Spotify era alla ricerca di contenuti che catturassero i titoli e suscitassero interesse nei media e non era quella la direzione in cui la coppia voleva andare, quindi tutto andò in pezzi».