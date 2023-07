Harry e Meghan, il principe «non può tornare»: William e Kate rifiutano la tregua. E la coppia cerca casa a Malibu

Il principe Harry «non può tornare a Londra» e la sua offerta di tregua sarebbe stata respinta da William e Kate poiché il principe ha «causato tanti danni alla famiglia». A riferirlo è un esperto reale. Il rapporto tra il duca di Sussex e William si è inesorabilmente incrinato quando il secondogenito ha deciso di abbandonare la famiglia reale e di trasferirsi in California con Meghan Markle. E l'uscita del suo libro di memorie "Spare" ha peggiorato la situazione. Una fonte interna alla Royal Family ha detto che Harry ha provato a porre fine alla "faida", ed avrebbe perfino telefonato a William che è rimasto "sbalordito" e non sapeva cosa dire. Il biografo reale Tom Bower ha affermato che è improbabile che i gallesi accettino l'offerta di tregua di Harry. «Penso verrà respinta. Dubito che William e Kate possano perdonare Harry», ha detto a OK!.

La telefonata

«Non credo che possa tornare – ha causato così tanti danni alla famiglia e la preoccupazione ora è che se tornasse, potrebbe danneggiarla ancora di più.

Penso che Meghan sarebbe stata inorridita dal suggerimento di Harry. Non è vicina a William e Kate e, secondo me, Londra è stata solo un trampolino di lancio per lei. Immagino che l'ultima cosa che vorrebbe fare è tornare in Inghilterra per vivere in un piccolo appartamento angusto a Kensington Palace». Harry avrebbe ammesso di aver telefonato a William per fare pace e avrebbe detto a suo fratello che lui e Meghan sarebbero stati disposti a tornare a Londra, dove avrebbero servito re Carlo», ha aggiunto la fonte. Ma la richiesta sarebbe stata respinta.

Meghan Markle and Prince Harry eyeing new home in Malibu! https://t.co/VIEX4GOeAb — Perez Hilton (@PerezHilton) July 24, 2023

La nuova casa

Ed ecco che Harry e sua moglie Meghan avrebbero allora discusso di trovare casa alla periferia del centro di Los Angeles, dove risiedono molti dei più grandi giocatori, star e giganti della tecnologia di Hollywood . La coppia starebbe per accaparrarsi una villa nella regione, che è considerata una delle località più ambite negli Stati Uniti. Malibu, infatti, ospita alcune delle più grandi star del pianeta, tra cui Simon Cowell, Cher, Lady Gaga, Leonardo DiCaprio, Miley Cyrus e Charlize Theron. Una fonte rivela che un fattore chiave nella loro ricerca è la vicinanza al centro di Los Angeles e Beverly Hills, a meno di un'ora di distanza.