Harry e il mistero dell'assenza al matrimonio di Jack Mann, il vero «testimone» del duca

Quella tra Meghan Markle e il principe Harry, secondogenito di Lady Diana e del principe Carlo, è una delle storie d'amore più chiacchierate di tutti i tempi. Per i modi, per i tempi e per l'anticonformismo. Sì, perché proprio l'anticonformismo è uno degli elementi chiave di questa coppia. Per esempio, nel 2020 a sorpresa, i due hanno annunciato di voler lasciare la Royal Family. E da quel momento tutto è cambiato.

Nelle ultime ore un'altra notizia ha catturato l'attenzione di molti sostenitori della coppia. Secondo i tabloid inglesi, il duca e la duchessa di Sussex non erano al matrimonio dell'uomo d'affari, Jack Mann, che si dice sia stato il «vero» testimone alle nozze della coppia nel 2018. Ma procediamo con ordine.

Jack Mann è apparso nella foto della «banda di fratelli», scattata al Castello di Windsor la notte del matrimonio del principe Harry.

Come il duca di Sussex, anche Jack Mann ha prestato servizio in Iraq e in Afghanistan e in seguito i compagni hanno giocato a polo insieme.

Il Daily Mail ha riportato che c'è stata una «grande delusione» per la non partecipazione della coppia al matrimonio dell'amico Jack Mann. La motivazione è ancora ignota ma, già in passato, il principe Harry ha ammesso nella sua autobiografia Spare di aver litigato con alcuni dei suoi vecchi amici dopo aver attaccato la famiglia reale in televisione.

Jack Mann, 40enne, si è sposato con l'osteopata Isabella Clark nella chiesa di San Pietro a Stutton, Suffolk. Jack è il figlio di Simon Mann, un ufficiale della Sas diventato mercenario, che è stato incarcerato per cinque anni perché ha tentato di rovesciare il governo della Guinea Equatoriale nel 2004.