Harry e Meghan, Whoopi Goldberg smentisce l'incidente: «Non esistono inseguimenti ad alta velocità a New York»

Harry e Meghan sono rimasti coinvolti in un inseguimento pericoloso durato due ore per le strade di New York, ma Whoopi Goldberg non crede all'incidente e rivela: «Non esistono gli inseguimenti ad alta velocità a New York». Non è la prima volta che l'attrice americana si scaglia contro la famiglia reale, ma questa volta è stata molto diretta, snocciolando le sue motivazioni in un ragionamento che la porta ad essere scettica su quanto rivelato dal duca e dalla duchessa di Sussex. Andiamo a vedere qual è il ragionamento di Whoopi Goldberg e cosa ha rivelato nel suo talk show The View.

Nell'ultima puntata di The View, la conduttrice e attrice Whoopi Goldberg ha parlato dell'inseguimento che giovedì sera ha visto coinvolti il duca e la duchessa di Sussex, Harry e Meghan.

Ha rivelato di non credere molto alla narrativa diffusa.

«Penso che le persone di New York sappiano che se fosse possibile avere inseguimenti in macchina arriveremmo tutti in tempo ai nostri appuntamenti - ha detto Whoopi Goldberg -. Penso che il loro portavoce abbia fatto riferimento a qualcosa a cui generalmente faresti riferimento a Los Angeles. È lì che hai gli inseguimenti. È lì che puoi muoverti ad alta velocità. Semplicemente non funziona così a New York».

Ad avvalorare le accuse di Whoopi Goldberg ci sono le dichiarazioni del portavoce della polizia di New York che ha affermato: «Il Duca e la Duchessa del Sussex sono arrivati ​​a destinazione e non sono stati segnalati incidenti, feriti o arresti al riguardo».

Il mistero si infittisce, ma sui social i fan di Harry e Meghan si sono scatenati contro Whoopi Goldberg, accusandola di essere sempre prevenuta nei confronti dei reali.