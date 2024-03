Incinta inizia il travaglio nel bagno dell'aereo, il pilota lascia i comandi e la aiuta a partorire: così ha salvato mamma e figlio

Appena nato, il piccolo Sky ha già nel suo bagaglio un'incredibile storia da raccontare. Il bambino è nato durante un imprevisto parto ad alta quota. La sua mamma ha iniziato il travaglio in volo, in uno dei bagni dell'aereo che la stava portando a Bangkok. Ad assisterla il comandante, che ha trasformato la cabina di pilotaggio in una sala parto improvvisata. L'uomo, con 18 anni di esperienza, non appena ha saputo quanto stava accadendo non ha esitato un attimo e si è offerto di aiutare la donna a mettere alla luce un bambino perfettamente sano.

Durante un volo della VietJet da Taipei a Bangkok, il pilota Jakarin Sararnrakskul si è trovato di fronte a una situazione che pochi piloti possono dire di aver affrontato: assistere un parto a migliaia di metri d'altitudine. L'emergenza si è presentata quando una donna, inaspettatamente, ha iniziato il travaglio in uno dei bagni dell'aereo. Di fronte a questa situazione critica, Sararnrakskul ha lasciato la cabina di pilotaggio, affidando l'aereo alla sua copilota, per assistere la futura mamma.

Il successo dell'impresa è evidente nelle parole di Sararnrakskul, che, nonostante non avesse mai affrontato una situazione simile nei suoi 18 anni di carriera, è riuscito a portare in salvo sia la madre che il bambino.

L'arrivo dei paramedici, all'atterraggio a Bangkok, ha solo confermato l'esito positivo di questo straordinario evento, con la conferma che entrambi stavano bene.

«Potrà dire a tutti per il resto della sua vita che è nato nell'aria», ha detto il pilota del neonato, soprannominato Sky dall'equipaggio in omaggio alla sua eccezionale prima avventura. Sararnrakskul ha detto a Viral Press di essere orgoglioso di aver potuto mettere al mondo un bambino. Il pilota, che è padre di un figlio, non ha però reso noto se avesse precedenti conoscenze mediche.