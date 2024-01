«Lavoro come infermiera per un milionario che da 3 mesi si rifiuta di pagarmi: non stiamo parlando di spiccioli»

Potrebbe sembrare ovvio il concetto secondo cui all'utilizzo delle proprie competenze per fornire un certo tipo di servizio segua la ricezione di un compenso, la naturale conclusione di un contratto di lavoro precedentemente stilato tra due parti. Eppure è altrettanto nota la tendenza di alcuni a separarsi con difficoltà dai propri soldi, a ritardare i pagamenti e a rendere, in generale e per i più svariati motivi, difficile il rapporto di collaborazione.

Alla fine, quasi ci si sente in colpa a insistere con le richieste di pagamento, come se il voler ricevere il giusto compenso sia qualcosa di cui vergognarsi, che ci rende venali, troppo attaccati ai soldi. Keren Whitney, tuttavia, non si fa intimidire da questi pensieri triviali, specialmente quando si tratta di un cliente - a suo dire - milionario che ha saltato già tre pagamenti per i suoi servizi, per un totale di più di 20mila euro.

La giovane professionista ha pubblicato un video sul suo account TikTok in cui parla della difficile situazione in cui si trova a causa di un cliente particolarmente difficile, una difficoltà data dal fatto che proprio non sembra avere intenzione di pagarla per i servizi forniti.

Keren Whitney è un'infermiera certificata di medicina cosmetica che lavora a Ottawa, in Canada, e ormai da anni lavora per un cliente che afferma di essere milionario e possiede una Spa.

Eppure, come dichiara la ragazza all'inizio del suo sfogo, l'uomo «si rifiuta di pagarmi, quindi ora raccolgo le mie cose e gli faccio un agguato, al suo ufficio».

Keren spiega che come libera professionista, nel suo paese, sei tenuto semplicemente a «mandare la fattura che indica il servizio fornito ed è responsabilità del contraente pagare per tempo». Poi, aggiunge che sono ormai due anni che lavora per questo cliente e «non è la prima volta che paga in ritardo, mentre è la prima volta che il ritardo è di tre mesi».

D'altronde, non si tratta certo di spiccioli, ma di 32mila dollari canadesi, vale a dire circa 22mila euro. Keren afferma di aver provato di tutto: svariati messaggi, mail, chiamate, appuntamenti per riunioni su Zoom. Nulla, però, sembra aver avuto successo e «la cosa più assurda è che si vanta continuamente di quanti soldi fa negli stessi contesti in cui dice di aver bisogno di più tempo per poterci pagare».

Infine, Keren dice che è arrivato il momento del confronto perché è stanca di dover vivere mese per mese, con la paura di perdere l'appartamento. Nei commenti, molti utenti hanno affermato di essersi trovati in situazioni simili, vale a dire persone che affermano di essere facoltose ma che poi si tirano indietro al momento di pagare: «Sono SEMPRE i ricchi a chiedere il rinvio, è ridicolo».