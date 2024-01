«Il tetto di casa sua è rovinato, si vede dalle foto aeree che abbiamo scattato», la telefonata choc del venditore allarma la proprietaria

Una preoccupazione sempre più pressante e diffusa, figlia dei nostri tempi e delle nuove tecnologie, è relativa alla privacy e al fatto che sempre più spesso sia difficile capire se sia garantita o meno e in che misura. Tra assistenti vocali che ascoltano ogni nostra parola per ricordarci che abbiamo bisogno del frigorifero nuovo e droni che volano a destra e manca riprendendo tutto ciò su cui si posa il loro magico occhio, sono molte le persone che esprimono le loro ansie riguardo la situazione.

Eppure, come si dice spesso, col tempo ci si abitua a tutto e finché non succede qualcosa di strano che possa far scaturire dubbi o sospetti, si continua a vivere con tranquillità.

Una ragazza ha pubblicato un video sul suo account TikTok, @aerithgirl, in cui racconta un episodio che l'ha choccata aprendole gli occhi: la telefonata di un venditore che ha notato lo stato pessimo del tetto di casa sua grazie a delle foto aeree scattate dall'azienda, e per questo ha deciso di farle una proposta commerciale.

Decisamente una situazione preoccupante, quella descritta dalla ragazza, e non necessariamente perché abbia qualcosa da nascondere, ma per il più semplice e basilare desiderio di vivere la propria vita senza dover sentire il giudizio inevitabile di un terzo occhio.

Con espressione allarmata, la giovane racconta di aver appena ricevuto una telefonata da un venditore «che ha detto, e non vi sto prendendo per il c**o, abbiamo scattato delle foto aree della sua casa e abbiamo notato che ha bisogno di rifare il tetto». Con amara ironia, poi, aggiunge: «Voglio dire... scusa? Vuoi anche dirmi se ho posizionato bene la spirale per caso?».

La breve clip ha scatenato un acceso dibattito su quali azioni costituiscano o meno una violazione della privacy da parte delle compagnie, come per esempio fotografare delle case private senza che il proprietario abbia acconsentito. Alcuni utenti hanno fatto presente di essersi trovati nella stessa situazione: «Anche io ho ricevuto questa chiamata e ho chiesto se fosse possibile non farlo mai più», mentre c'è chi scrive, con ironia: «Onestamente è bello sapere che qualcuno controlla il mio tetto dato che io certamente non lo faccio».