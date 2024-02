Jason Momoa: «Siciliano vero, ho la maglia del Palermo e gesticolo sempre»

Dopo 18 anni di matrimonio, Lisa Bonet ha chiesto ufficialmente il divorzio da Jason Momoa. Una fine dolorosa per entrambi, ma nella sofferenza, l'attore ha ritrovato se stesso e le sue passioni, come ha documentato nella sua ultima fatica cinematografica, la serie On the road dove, in sella alla sua moto, sfreccia tra i suoi grandi miti, dai fotografi più importanti nel cinema, ai fabbri eremiti e ai costruttori di telai e motori. Un travel show che promette di far scoprire una nuova versoine di Jason Moma, da sempre visto come l'eroe Aquaman, forte e determinato.

Jason Momoa ha rilasciato una lunga intervista a Repubblica in cui parla delle sue passioni ritrovate dopo il periodo di grande dolore a causa del divorzio da Lisa Bonet e, tra queste, c'è anche il Palermo. Si, la squadra di calcio.

A quanto pare, l'attore di Hollywood è un grandissimo tifoso della squadra siciliana, tanto da avere la maglia rosa personalizzata della squadra di calcio nell'armadio: «Non vedete quanto gesticolo? Sono diventato un siciliano vero», ha scherzato Jason Momoa.

L'attore è rimasto affascinato dalla cultura e dall'altissima qualità dell'artigianato in Italia, tanto che vorrebbe girarla in lungo e in largo, in sella alla sua moto preferita.