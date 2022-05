Jason Momoa è a Roma, polemica per le foto proibite scattate nella Cappella Sistina

Jason Momoa si gode il fascino di Roma. Terminati i quattro giorni di riprese di Fast & Furious 10 girate per le vie della Capitale, l'attore ha deciso di concedersi una breve vacanza all'insegna della cultura e del buon cibo. Peccato che la sua visita abbia scatenato non poche polemiche sui social.

Jason Momoa è a Roma, ma è polemica per le foto proibite scattate nella Cappella Sistina

Come mostrano alcune immagini pubblicate su Instagram dal protagonista di 'Aquaman', la star ha effettuato un tour privato della Cappella Sistina. Stupefatto dai capolavori michelangioleschi, non ha resistito alla tentazione di scattare foto e girare video del Giudizio Universale. Di norma l'uso del telefono sarebbe proibito, ma nel carosello si vede chiaramente l'attore posare insieme ad alcuni sorveglianti, a riprova di come il divieto non sia stato applicato per il divo di Hollywood.

Un'eccezione che ha fatto infuriare il pubblico social: «Quando sono stato lì se avessi toccato la macchina fotografica le guardie sarebbero andate fuori di testa. Non potevamo neanche parlare senza essere zittiti» ha scritto un utente. «Neanche noi siamo riusciti a scattare foto... era proibito. Non è giusto» ha replicato un altro. Qualcuno ha scherzato sul fatto che le guardie possano essersi intimorite nel vedere la sua stazza e abbiano preferito lasciar correre, ma i più non hanno gradito il trattamento di favore riservato al vip.

Jason Momoa, d'altra parte, non si è limitato solo a fotografare e filmare con il cellulare le opere, ma ha anche toccato un antico bassorilievo esposto, dimostrando una totale mancanza di considerazione per il luogo e i capolavori che ospita. Nel post l'attore scrive: «I love you Italy», ma per amare un luogo bisognerebbe prima imparare a rispettarlo.