Fritz Wepper è morto, addio all'attore tedesco celebre assistente dell'ispettore Derrick

L'attore tedesco Fritz Wepper è morto all'età di 82 anni. Lo riportano Bild e altri media.

RIP Fritz Wepper, aka Inspector Harry Klein in #Derrick

(17 August 1941 – 25 March 2024).🖤

Da ist fuer viele auch ein Stueck Kindheit gestorben. pic.twitter.com/WvkEpZQ1TQ — Birgit (@BirgitC) March 25, 2024

Wepper fu il celebre assistente Harry Klein nella serie televisiva L'ispettore Derrick e recitò a lungo nella serie Un ciclone in convento.

«L'ispettore Derrick» fu trasmesso per la prima volta dalla televisione tedesca nell'ottobre del 1974, inaugurando un successo clamoroso che durò ininterrottamente per ben 24 anni consecutivi e 281 episodi.

Fritz Wepper raggiunse in patria il primo grande successo nel ruolo televisivo dell'assistente Harry Klein al servizio del commissario Herbert Keller (interpretato da Erik Ode) nella serie «Der Kommissar» (1968-74). Lo stesso Harry Klein, questa volta con i gradi di ispettore, divenne poi il fidato assistente (nella finzione a seguito di trasferimento) dell'ispettore capo Stephan Derrick nella serie «L'ispettore Derrick», ruolo che interpretò dal 1974 al 1998.

Nato a Monaco di Baviera il 17 agosto 1941, Fritz Wepper, figlio dell'avvocato Friedrich Karl Wepper, arruolato nell'esercito tedesco durante la seconda guerra mondiale e dichiarato disperso in Polonia nel 1945, iniziò la carriera all'età di nove anni nell'emittente radiofonica Bayerischer Rundfunk, dove recitava in un programma per bambini, debuttando a teatro nel 1952 in «Peter Pan». Il suo primo film risale al 959, «Il ponte» di Bernhard Wicki, a cui seguirono una ventina di titoli, tra i quali «L'ultimo treno da Vienna» (1963) di Arthur Hiller.