Morto Louis Gossett Jr, il sergente di "Ufficiale e gentiluomo": è stato primo afroamericano a vincere l'Oscar

Louis Gossett jr è morto all'età di 87 anni nella sua abitazione a Santa Monica, in California. Al momento le cause del suo decesso sono ignote. L'attore fu il primo afroamericano a vincere l'Oscar nel ruolo di attore non protagonista. Molto importanti furono anche le sue battaglie contro il razzismo, tanto è che diede vita alla Eracism Foundation.

Chi era

Louis Gossett jr nacque il 27 maggio 1936 a Brooklyn, New York. All'età di 17 anni fece il suo debutto in una produzione scolastica.

La carriera

Il suo esordio nel panorama cinematografico ci fu nel 1961 con il film Un grappolo di sole, nel ruolo dello sceriffo George Murshinson. Nel 1981 fece la storia vincendo l'Oscar come miglior attore non protagonista grazie alla sua interpretazione nel film "Ufficiale e gentiluomo". Importante fu anche il suo ruolo per combattere il razzismo dopo essere finito in manette o fermato dalla polizia diverse volte per motivi razziali, Gossett ideò Eracism Foundation.