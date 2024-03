Scafati, Michele Placido all'auditorium comunale: boom di fan per l'attore de "La Piovra"

L'attore Michele Placido è stato ospite nella biblioteca “Francesco Morlicchio” di Scafati nell'ambito della rassegna di cultura che è stata organizzata dal comune. Il ciclo di eventi è cominciato a gennaio e nelle intenzioni dell'Amministrazione vi è quella di rendere di nuovo vivo un luogo emblematico della città.

Il grande attore del cinema, ma del teatro e anche della televisione italiana ha raggiunto la biblioteca nel tardo pomeriggio di mercoledì 27 marzo ed è stato accolto dal sindaco Pasquale Angelino Aliberti, dal responsabile del Servizio Biblioteca Ferdinando Guardino, dall'ufficio stampa del comune e dall'assessore Antonella Di Palma.

Placido è stato invitato per il “Question time”, un incontro volto a porre domande all'ospite sulla vita e sulla carriera.

La sala auditorium era piena di fan ed ammiratori.

Un giovane attore, dalla platea, gli ha chiesto in che modo affrontare la carriera artistica ma sono stati toccati anche i temi della criminalità organizzata, giacchè Placido è stato regista di Vallanzasca-Gli Angeli del male sulla vita del criminale milanese Renato Vallanzasca, si è parlato della funzione pedagogica che certi tipi di fiction possano avere nella vita reale. Si è fatto cenno anche allo spettacolo teatrale “Serata d'onore” che sta portando in giro per l'Italia, incentrato sulla canzone e sulla poesia napoletana.

Placido ha ripercorso anche il suo approdo al cinema grazie a Monica Vitti, ricordando anche i registi che lo hanno diretto come Tornatore, Montaldo e Bellocchio.

«Nasco in teatro, all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica “Silvio d'Amico”, dove si sono formati i più grandi attori del panorama artistico italiano, potrei citare Zingaretti e Gassmann. Poi alcuni registi mi hanno notato e ho debuttato ne “La Piovra”. Quest'anno si festeggiano i 40 anni della fiction e ci sarà un grande evento verso la metà dell'anno», ha raccontato, «Hanno festeggiato al Bifest di Bari Marco Bellocchio. Sono stato uno dei suoi attori preferiti, ero giovanissimo. Uno dei primi film che abbiamo fatto insieme è stato “Marcia Trionfale”. Ho debuttato con lui prendendo subito un bel Nastro D'Argento. Ma ho apprezzato lavorare anche con Nanni Moretti, Francesco Rosi, Lina Wertmüller», ha sottolineato.

Il Michele Placido regista ha dichiarato il suo amore per “L'ombra di Caravaggio”, film che è stato portato fuori dall'Italia, proprio per il suo carattere cinematografico europeo. «Mi ha dato tanta soddisfazione superare i confini dell'Italia. Adesso mi sto concentrando sul film della famiglia Pirandello che dovrebbe uscire ad ottobre», ha concluso.