John Travolta, quanto costano le scarpe U-Power? La (presunta) pubblicità occulta dell'attore

Uno dei momenti più attesi e forse uno di quelli che il pubblico ricorderà per molto e non in senso buono. L'arrivo del superospite John Travolta sul palco dell'Ariston in occasione del 74esimo Festival di Sanremo era stato annunciato già da qualche giorno e i fan più accaniti erano riuniti davanti alla televisione per vederlo ballare il ballo del Qua Qua. Una scena che ha imbarazzato in molti, John in primis che almeno il cappello a forma di becco d'anatra se l'è risparmiato. «Una gag terrificante» è stato il commento a caldo (all'1 di notte) di Fiorello e come dargli torto. Ma se questa è stata una mossa azzardata e riuscita male, ciò che ha aizzato un polverone è stata l'ombra di una pubblicità occulta sulle scarpe U Power, di cui Travolta è fan e brand ambassador, fin troppo spesso inquadrate durante la sua apparizione all'Ariston.

Cosa ci sarà sotto? Ma soprattutto, quanto costano queste scarpe?

americani guarderanno john travolta fare il ballo del qua qua tra due pazzi con i becchi in testa e persone vestite da galline e si chiederanno che droga gira in italia #Sanremo2024



pic.twitter.com/oQijEjtfOe — auro ౨ৎ | 💐 (@wwantyourbelly) February 7, 2024

Le scarpe U-Power di John Travolta

John Travolta è salito sul palco di Sanremo con un outfit molto semplice, arricchito dalle sneakers ai piedi molto particolari del brand U-Power di cui è brand ambassador, quindi, volto ufficiale.

Le scarpe sono state inquadrate molto spesso e, secondo alcune voci del Corriere della Sera, l'attore di Hollywood sarebbe stato pagato oltre un milione di euro per indossarle. L'incubo della pubblicità occulta e della multa arrivata in casa Rai dopo quello che è successo con Chiara Ferragni (quando l'imprenditrice e Amadeus sponsorizzarono Instagram in diretta) lo scorso anno, torna a farsi sentire.

Il costo delle scarpe U-Power, modello Urban, si aggira intorno a 100 euro e verrà messo in vendita a breve.

Le dichiarazioni di U Power

«Con riferimento alla partecipazione di John Travolta al Festival di Sanremo, U-Power precisa che l'attore, come noto, è testimonial dell'azienda dall'estate del 2023. La partecipazione al Festival di Sanremo è frutto di un accordo tra la Rai e l'attore del quale U-Power non è in nessun modo parte in causa. In merito ai contenuti della performance, gli stessi sono un tema di esclusiva competenza della direzione artistica del festival di Sanremo. Così l'azienda produttrice delle scarpe indossate ieri da John Travolta durante la sua performance al festival di Sanremo, in merito alle polemiche sull'ipotesi di pubblicità occulta.