Kate, la mamma Carole: «Vuoi mostrare quelle gambe?». Ecco come la signora Middleton spinse la figlia a sposare William

Kate e William, un amore scritto nel destino? Non proprio. Un ruolo determinante l'ha avuto Carole Middleton, mamma dell'attuale principessa del Galles. Per chi non lo sapesse, la mamma di Kate iscrisse la primogenita alla St. Andrews University, dove studiava anche il nipote di Sua Maestà, con uno scopo ben preciso: prendere marito, e non uno qualsiasi.

Spoiler: sua figlia ha sposato il futuro re d'Inghilterra William.

Carole ha 67 anni ed è nata in una famiglia popolare della classe operaia e con antenati minatori del Durhamex.

In passato ha lavorato come hostess della British Airways, poi moglie di pilota (Michael) e infine diventata milionaria grazie alla creazione di una società, Party Pieces, che vende articoli per le feste di compleanno dei bambini.

Negli episodi della sesta stagione, Alma Mater e Hope Street, il creatore di The Crown, Peter Morgan, si concentra sulla madre di Kate, Carole, che ha messo gli occhi su William come futuro marito perfetto per la figlia maggiore. Mamma Carole, interpretata da Eve Best, spinge in tutti i modi la primogenita verso la corona, anche quando lei ha un altro fidanzato.

Famose sono le frasi che pronuncio. Qualche esempio? «Non pensare mai che ci sia qualcosa al mondo per cui non sei all'altezza», «Sa (William) che sei di nuovo sul mercato? Trova un modo per farglielo sapere», e ancora: «Vuoi mostrare quelle gambe».

Kate, interpretata da Meg Bellamy, le dice: «Ero pronta ad andare all'Università di Edimburgo subito dopo la scuola con tutti i miei amici. Poi tu mi hai suggerito di cambiare e di andare a St. Andrews dopo un anno sabbatico. Con nessuno dei miei amici. Non è stata una coincidenza.... È stata una coincidenza che tu mi abbia incoraggiato a iscrivermi alla scuola d'arte di Firenze, dove era previsto che andasse William? E poi anche alla spedizione in Cile. Dove è andato anche lui. Una volta che ti sei messa l'idea in testa, era impossibile fermarti». Mamma Carole risponde laconica: «Pensavo che mi avresti ringraziato».

L'esperta di reali Tina Brown aveva scritto in The Palace Papers: «È improbabile che Kate sarebbe dov'è oggi senza l'abile aiuto di sua madre nel negoziare una storia d'amore reale».

Lasciare pensare che Kate abbia avuto, però, solo un ruolo passivo è riduttivo. Anche in The Crown, la futura regina appare consapevole durante gli anni dell'u